Канал "День Победы" начнет работу на "Триколор" с 3 апреля

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Оператор "Триколор" в своей сети с 3 апреля запустит телеканал "День Победы". Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мультиплатформенный оператор цифровой среды Триколор запускает масштабный социально-мультимедийный проект "День Победы", частью которого станут одноименный телеканал и совместный интерактивный проект с общественным движением "Бессмертный полк", - отметили в пресс-службе.

Зрители получат возможность принять участие в создании телевизионной версии "Бессмертного полка". Для этого нужно загрузить на сайт намважнопомнить.рф фотографии и истории своих ветеранов.

"Материалы будут объединены в видеозарисовки, о большинстве героев Триколор расскажет в проекте "Бессмертный полк в эфире", созданном в сотрудничестве с международным движением "Бессмертный полк", - отметили в пресс-службе.

О программах

Основу эфирной сетки телеканала составят циклы передач "Помнить войну", "Полководцы Победы. Личное", "Цифры Победы", "Пять недель до Победы".

В программе "Помнить войну" телезрителей ждут истории, рассказанные актерами и журналистами, писателями. К проекту привлечены Алиса Фрейндлих, Константин Хабенский, Николай Фоменко, Максим Леонидов, Юлия Меньшова, Дмитрий Дибров и другие.

Проект "Полководцы Победы. Личное" посвящен выдающимся военачальникам Великой Отечественной войны. Своими воспоминаниями о героях войны поделятся родственники маршалов.

Среди героев передач Наталия Конева, дочь Маршала Советского Союза Ивана Конева, Наталья Малиновская, дочь маршала Родиона Малиновского, Карина Наджарова, внучка маршала Ивана Баграмяна, Алексей Говоров, внук маршала Леонида Говорова.

Главным продюсером телеканала выступает телеведущий Кирилл Набутов.

"Работая над проектом "День Победы", мы просмотрели, наверное, тысяч пять одних только документов из Центрального архива Министерства Обороны, а сколько фотографий и документов в домашних архивах - не сосчитать, - цитирует пресс-служба Набутова. - Мы общались с ветеранами той войны и очень им благодарны за эти беседы, иногда многочасовые, потому что они были утомительны для немолодых людей, но никто не отказал нам в беседе, а ведь никакой документ и архив не заменят рассказа живого человека".

Канал "День Победы" будет вещать до 31 мая. По итогам 2019 года общая база оператора составила 12 млн 230 тыс. домохозяйств, в том числе 10 млн подписчиков HDTV и более 125 тыс. UHD-клиентов и 1,2 млн пользователей интернет-проекта.