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Распространение коронавируса нового типа

В Гвинее-Бисау выявлены первые два случая заражения коронавирусом

Пациенты помещены в карантин и находятся под наблюдением медиков

ТАСС, 25 марта. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в среду объявил о двух первых случаях заражения коронавирусом нового типа в стране. Об это сообщило агентство "Синьхуа".

"Эти два пациента были помещены в карантин и находятся под наблюдением медиков", - подтвердил, в свою очередь, премьер-министр республики Нуну Набиам.

По данным агентства, инфицированные - иностранцы, проживающие в Гвинее-Бисау. Один из заразившихся - индийский предприниматель, другой - представитель ООН из Демократической Республики Конго.

Теги
Гвинея-БисауСисоку Эмбало, Умару Эль-МоктарРаспространение коронавируса нового типа
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