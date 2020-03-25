В Гвинее-Бисау выявлены первые два случая заражения коронавирусом

ТАСС, 25 марта. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в среду объявил о двух первых случаях заражения коронавирусом нового типа в стране. Об это сообщило агентство "Синьхуа".

"Эти два пациента были помещены в карантин и находятся под наблюдением медиков", - подтвердил, в свою очередь, премьер-министр республики Нуну Набиам.

По данным агентства, инфицированные - иностранцы, проживающие в Гвинее-Бисау. Один из заразившихся - индийский предприниматель, другой - представитель ООН из Демократической Республики Конго.