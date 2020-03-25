Комитет СФ поддержал законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддерживает внесенный в среду в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом говорится в официальном отзыве комитета на проект закона, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает представленный проект федерального закона", - говорится в документе. В нем отмечается, что в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации возрастает общественная опасность массового распространения коронавирусной инфекции. "Усиление мер уголовной ответственности является одним из значимых факторов его предупреждения", - говорится в отзыве.

В комитете также обращают внимание, что введение предусмотренных законопроектом мер необходимо в целях предупреждения нарушения санитарно-эпидемиологических правил, "которые могут выражаться в том числе в непроведении ограничительных мероприятий на основании предписаний главных государственных санитарных врачей, уклонении от карантинных мероприятий, от изоляции на дому".

В документе отмечается, что комитет СФ по социальной политике также поддерживает представленный законопроект.

Как сообщил ТАСС глава комитета по законодательству Андрей Клишас, соответствующий отзыв уже направлен в комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

О законопроекте и коронавирусе

Законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в среду был внесен в Госдуму. Он предусматривает усиление ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие угрозу массового заболевания, а также устанавливает ответственность в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет, если указанные деяния повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц.

Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Правительство РФ дало положительный отзыв на инициативу, у Верховного суда РФ замечаний к документу нет.