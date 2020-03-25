{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

АСИ объявило конкурс идей по адаптации к условиям пандемии с призовым фондом 3 млн рублей

Новые практики пополнят платформу "Смартека" и будут доступны для изучения и применения

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило в понедельник конкурс полезных решений "Смарт. Эволюция" по борьбе с коронавирусом и его последствиями, а также по адаптации жизни людей к условиям эпидемии. Призовой фонд конкурса составляет 2,9 млн рублей, новые практики пополнят платформу "Смартека" и будут доступны для изучения и применения, говорится в сообщении пресс-службы агентства.

"Сейчас, когда многие регионы и даже страны вынуждены закрыться ради своей безопасности, время собрать наилучшие решения и открыть к ним свободный доступ. Возможно, обычные граждане не могут в одночасье решить какую-то глобальную проблему всей страны, но у них есть шанс улучшить жизнь людей отдельного района или экологическую ситуацию в небольшом городе, помочь развитию туризма или показать, как надо помогать старикам и детям", - передает пресс-служба слова гендиректора АСИ Светланы Чупшевой.

Как сообщается, участником конкурса может стать любой житель страны, который реализовал свою идею по решению той или иной социально-экономической задачи. Для авторов практик предусмотрены номинации: "Смарт. АнтиВирус", "Смарт. Дело", "Смарт. Глобал".

"В эти номинации попадут решения и методики по адаптации жизни людей к условиям пандемии коронавируса, а также по локализации и ликвидации ее последствий, проекты по оказанию медпомощи, организации удаленной работы или обучения, поддержке промышленности и бизнеса, IT-решения и др. Это и практики, которые уже реализованы в других странах и могут быть актуальны для России. Победителя еще одной номинации - "Смарт. Признание" - выберут по итогам голосования пользователями платформы "Смартека", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что также будет введена специальная номинация для журналистов и блогеров, которые расскажут, как повлияли на жизнь людей новые практики и решения. Победители всех пяти номинаций разделят между собой 2,9 млн рублей.

В начале 2020 года по поручению президента РФ АСИ запустило онлайн-платформу для системного обмена готовыми решениями "Смартека". На площадке уже размещено более 100 практик, решающих актуальные социально-экономические задачи. Авторами решений являются не только госструктуры, но и деловые объединения, представители бизнеса, общественные организации, НКО.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Канал "День Победы" начнет работу на "Триколор" с 3 апреля
Зрители также получат возможность принять участие в создании телевизионной версии "Бессмертного полка"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС