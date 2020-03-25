АСИ объявило конкурс идей по адаптации к условиям пандемии с призовым фондом 3 млн рублей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило в понедельник конкурс полезных решений "Смарт. Эволюция" по борьбе с коронавирусом и его последствиями, а также по адаптации жизни людей к условиям эпидемии. Призовой фонд конкурса составляет 2,9 млн рублей, новые практики пополнят платформу "Смартека" и будут доступны для изучения и применения, говорится в сообщении пресс-службы агентства.

"Сейчас, когда многие регионы и даже страны вынуждены закрыться ради своей безопасности, время собрать наилучшие решения и открыть к ним свободный доступ. Возможно, обычные граждане не могут в одночасье решить какую-то глобальную проблему всей страны, но у них есть шанс улучшить жизнь людей отдельного района или экологическую ситуацию в небольшом городе, помочь развитию туризма или показать, как надо помогать старикам и детям", - передает пресс-служба слова гендиректора АСИ Светланы Чупшевой.

Как сообщается, участником конкурса может стать любой житель страны, который реализовал свою идею по решению той или иной социально-экономической задачи. Для авторов практик предусмотрены номинации: "Смарт. АнтиВирус", "Смарт. Дело", "Смарт. Глобал".

"В эти номинации попадут решения и методики по адаптации жизни людей к условиям пандемии коронавируса, а также по локализации и ликвидации ее последствий, проекты по оказанию медпомощи, организации удаленной работы или обучения, поддержке промышленности и бизнеса, IT-решения и др. Это и практики, которые уже реализованы в других странах и могут быть актуальны для России. Победителя еще одной номинации - "Смарт. Признание" - выберут по итогам голосования пользователями платформы "Смартека", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что также будет введена специальная номинация для журналистов и блогеров, которые расскажут, как повлияли на жизнь людей новые практики и решения. Победители всех пяти номинаций разделят между собой 2,9 млн рублей.

В начале 2020 года по поручению президента РФ АСИ запустило онлайн-платформу для системного обмена готовыми решениями "Смартека". На площадке уже размещено более 100 практик, решающих актуальные социально-экономические задачи. Авторами решений являются не только госструктуры, но и деловые объединения, представители бизнеса, общественные организации, НКО.