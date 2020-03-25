Роспотребнадзор рекомендовал подмосковным чиновникам ограничить прием граждан

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Подмосковным чиновникам необходимо сократить число деловых и массовых мероприятий, а также ограничить личный прием граждан в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованных в среду методических рекомендациях регионального управления Роспотребнадзора по режиму труда органов госвласти, местного самоуправления и организаций с участием государства.

"Органам и организациям рекомендуется <...> максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых (межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций и т.п.), спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате или без участников, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий", - говорится в документе.

Также рекомендовано временно ограничить личный прием граждан и рекомендовать им обращаться в письменной форме.