Посольство РФ в Абхазии с 26 марта ограничит оказание консульских услуг из-за коронавируса

СУХУМ, 25 марта. /ТАСС/. Посольство России в Абхазии с четверга ограничит оказание консульских услуг, решение принято в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

"В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 26 марта вводятся ограничения на оказание услуг консульским отделом посольства России в Абхазии", - отмечается в сообщении.

Поясняется, что прием граждан будет проводиться только по оформлению и выдаче загранпаспортов, свидетельств на возвращение, пенсионных справок, российского гражданства лицам, которые достигнут совершеннолетия в апреле 2020 года, а также в экстренных случаях. В здание консульского отдела будут допускаться не более двух посетителей одновременно.

Власти Абхазии ввели с 25 марта дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Так, до 7 апреля запрещен въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства в экскурсионных и туристических целях, приостановлена деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на границе.

С 27 марта по 7 апреля будет запрещено движение внутригородского, пригородного, междугороднего общественного транспорта за исключением такси. На этот же период приостанавливается деятельность объектов общественного питания, центральных и вещевых рынков. Также приостанавливается деятельность свадебных залов, фитнес-центров, спортивных залов, салонов физиотерапии.