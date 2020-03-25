{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ в Абхазии с 26 марта ограничит оказание консульских услуг из-за коронавируса

В здание консульского отдела будут допускаться не более двух посетителей одновременно

СУХУМ, 25 марта. /ТАСС/. Посольство России в Абхазии с четверга ограничит оказание консульских услуг, решение принято в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

"В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 26 марта вводятся ограничения на оказание услуг консульским отделом посольства России в Абхазии", - отмечается в сообщении.

Поясняется, что прием граждан будет проводиться только по оформлению и выдаче загранпаспортов, свидетельств на возвращение, пенсионных справок, российского гражданства лицам, которые достигнут совершеннолетия в апреле 2020 года, а также в экстренных случаях. В здание консульского отдела будут допускаться не более двух посетителей одновременно.

Власти Абхазии ввели с 25 марта дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Так, до 7 апреля запрещен въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства в экскурсионных и туристических целях, приостановлена деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на границе.

С 27 марта по 7 апреля будет запрещено движение внутригородского, пригородного, междугороднего общественного транспорта за исключением такси. На этот же период приостанавливается деятельность объектов общественного питания, центральных и вещевых рынков. Также приостанавливается деятельность свадебных залов, фитнес-центров, спортивных залов, салонов физиотерапии.

Теги
АбхазияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В каких странах обнаружен новый коронавирус?
Число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 372 тыс. человек. Более 16 тыс. из них умерли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС