На Кубани за пять лет обновят водопровод для бесперебойной подачи воды в городах-курортах

КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Власти Кубани направят около 10 млрд рублей на обновление трех крупных групповых водопроводов, обеспечивающих водоснабжение, в том числе в курортных городах, за пять лет. Об этом в среду сообщается на сайте краевой администрации.

В конце 2019 года на Троицком водопроводе из-за износа сетей произошли подряд две крупные аварии, жители нескольких курортных городов практически неделю провели без водоснабжения. До этого аварии неоднократно происходили на Таманском и Ейском групповых водопроводах, причиной также был износ сетей.

"За пять лет в крае будет полностью обновлена вся магистральная система водоснабжения побережья. Мы фактически заново отстроим Троицкий, Ейский и Таманский групповые водопроводы. Уже готов новый участок Троицкого водопровода, введем его в эксплуатацию в ближайшее время. Это позволит решить проблемы с водой в Новороссийске, Крымске и Геленджике", - приводит пресс-служба слова губернатора края Вениамина Кондратьева.

По данным пресс-службы, всего за 5 лет на обновление трех водопроводов будет направлено около 10 млрд рублей.

"Таких средств в отрасль не направлялось многие годы, сейчас состояние экономики, наполняемость бюджета позволяет это делать", - цитирует Кондратьева пресс-служба.

Риск аварий на сетях существует во всех муниципалитетах региона, так как коммунальная инфраструктура создавалась в советское время и постепенно изнашивается. С 2019 года планировалось увеличить финансирование на содержание сетей. Троицкий групповой водопровод был введен в строй в 1971 году, он обслуживает Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также в населенные пункты побережья Черного моря.

Краснодарский край является одним из самых популярных туристических регионов России. В конце декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил ТАСС, что в 2019 году Кубань посетили около 17 млн туристов, как и годом ранее, когда регион принимал несколько матчей чемпионата мира по футболу.