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Распространение коронавируса нового типа

"Норникель" направит 200 млн рублей в городах присутствия на борьбу с коронавирусом

Медикам Норильска и Дудинки планируется направить более 84 млн рублей, также в Норильск доставят 3 тыс. тест-систем для выявления коронавируса

КРАСНОЯРСК, 25 марта. /ТАСС/. "Норникель" направит 200 млн рублей на оснащение медцентров в российских городах присутствия компании дополнительным оборудованиям для борьбы с коронавирусной инфекцией. Из них 84 млн рублей будет направлено медикам Норильска и Дудинки на севере Красноярского края, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании.

"Норникель" <…> выделит 200 млн рублей на покупку медоборудования в городах присутствия. Медикам Норильска и Дудинки планируется направить более 84 млн рублей", - сообщили в компании. В частности, планируется доставить в Норильск 3 тыс. тест-систем для выявления коронавируса.

В свою очередь в администрации Норильска отметили, что компания оказывает городу помощь в оснащении медицинским оборудованием. "Компания оказывает серьезную финансовую и организационную поддержку в части дооборудования резервных мощностей медицинских учреждений и обеспечения персонала поликлиник и больниц специальными масками повышенного уровня защиты", - цитирует пресс-служба администрации Норильска главу города Рината Ахметчина.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАрктика сегодняРаспространение коронавируса нового типа
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