Швейная фабрика в Воркуте начала выпускать защитные многоразовые маски

СЫКТЫВКАР, 25 марта. /ТАСС/. Воркутинская швейная фабрика приступила к производству защитных многоразовых масок для лица в связи с распространением коронавирусной инфекции и дефицитом средств индивидуальной защиты в Коми. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Воркуты.

"Изделия изготавливают из ситца, бязи и марли. После использования и стирки они не деформируются и сохраняют все свои качества для повторного использования. Стоимость масок - от 40 до 80 рублей в зависимости от выбранного материла. С учетом потребности города предприятие может отшивать около одной тысячи многоразовых масок в день", - привела пресс-служба слова генерального директора предприятия Надежды Шефер.

По ее данным, предприятия и организации Воркуты уже проявили интерес в приобретении масок. Как рассказал побывавший в среду на производстве руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев, на данный момент предприятия города формируют заявки на приобретение масок. Цену на них он счел "вполне приемлемой".

Производство было налажено по поручению главы региона Сергея Гапликова, чтобы проработать все возможные варианты и устранить дефицит средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Ранее производство масок запустили Сосногорская и Сыктывкарская швейные фабрики.