Регионы РФ готовы к приему заявок для голосования по конституции вне зависимости от даты

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Территориальные избирательные комиссии в регионах России, внедрившие механизм "Мобильный избиратель", в среду начали прием заявлений о желании проголосовать по закону о поправке к конституции по месту нахождения и готовы продолжить эту работу вне зависимости от даты проведения общероссийского голосования, сообщили ТАСС в облизбиркомах.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам в среду заявил, что дата голосования по поправке в конституцию должна быть перенесена из-за распространения коронавируса. По его словам, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация и, опираясь на рекомендации врачей и других специалистов, принимать решение о новом дне голосования. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что комиссия на заседании 27 марта скорректирует действия по подготовке общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Как отметили в беседе с ТАСС представители областных избирательных комиссий, перенос сроков приема заявлений от граждан возможен, но не окажет влияния на сам механизм. "Перенос сроков приема заявлений возможен, но технически никак не влияет на механизм "мобильный избиратель". Сложность в том, что пока не будет установлена точная дата голосования, сами люди не смогут определиться, в какой день и где они будут находиться и где смогут проголосовать", - сказали в пресс-службе избирательной комиссии Тульской области.

Вместе с тем территориальные избирательные комиссии, МФЦ в регионах РФ, где ранее уже применялся заменяющий открепительные удостоверения "мобильный избиратель", начали прием заявлений и готовы продолжить эту работу вне зависимости от даты проведения общероссийского голосования. "Мы использовали "мобильный избиратель" с 2017 года, в этот раз тоже будем использовать. Согласно порядку, можно обратиться с заявлением в МФЦ, через сайт "Госуслуги" или территориальные комиссии. Сотрудники МФЦ готовы к приему заявлений, мы заключили с ними соответствующее соглашение, у нас проведено совместное обучение", - отметили пресс-службе Саратовского избиркома.

Готовы к приему заявлений о желании проголосовать по месту нахождения в 100 офисах МФЦ в муниципалитетах Башкирии, 24 МФЦ в Тамбовской области, 23 многофункциональных центрах Липецкого региона. При этом, как отметила ведущий специалист по связям с общественностью Уполномоченного МФЦ Липецкой области Анна Ледовских, дополнительные силы привлекаться не будут, а услуга будет оказываться для жителей по принципу "одного окна". Необходимые соглашения с МФЦ заключили и в Мордовии, где впервые использовали "мобильный избиратель" на выборах президента в 2018 году. Своими силами при приеме заявлений для участия в голосовании планируют обойтись также в центрах и офисах "Мои документы" Свердловской области, сотрудники которых завершили необходимое обучение.

В Курганской области для удобства избирателей кроме приема заявлений о включении в список по месту нахождения для общероссийского голосования по конституции создадут также шесть дополнительных избирательных участков. Так, жители смогут обозначить свое мнение, даже находясь в санатории "Жемчужина Зауралья" в Шадринске, областной клинической больнице, курганской городской больнице скорой медпомощи, областном госпитале для ветеранов войн, в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова, отметили в облизбиркоме.

Прогнозируемый рост популярности услуги

По мнению председателя Общественной палаты Оренбургской области Александры Ивановой, механизм "мобильный избиратель" поможет в том числе увеличить явку в день общероссийского голосования. "Если люди это используют, значит есть потребность. При всенародном голосовании мы должны использовать все формы. Это право человека, он может отдать свой голос где угодно", - сказала Иванова.

Рассчитывают на активность жителей в использовании "мобильного избирателя" и в Новосибирской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Калининградской областях, где механизм уже применялся и показал свою эффективность. "Это удобно для тех, кто зарегистрирован далеко от места своего фактического проживания. Если раньше мы теряли таких избирателей, которые физически не могли попасть на свой УИК в день голосования либо взять открепительное удостоверение, то благодаря "мобильному избирателю" они могут выбрать удобный для себя избирательный участок", - отметила председатель Калининградской избирательной комиссии Инесса Винярская.

Готовы внедрить и запустить благодаря высокому уровню цифровизации новый для региона механизм власти Псковской области. Как уточнил ТАСС руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества в Псковской области, руководитель регионального штаба "Волонтеры Конституции" Михаил Васильев, в регионе еще ни разу не использовали "мобильный избиратель". "Регион в целом готов перейти на эту систему в случае, если будет принято такое решение на федеральном уровне", - добавил собеседник агентства.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрении на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.