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Распространение коронавируса нового типа

Работникам администрации Курской области запретили выезд из региона на время пандемии

Запрет действует с 26 марта

КУРСК, 25 марта. /ТАСС/. Государственным гражданским служащим и другим работникам администрации Курской области с 26 марта запретили выезд за пределы региона в связи с усилением мер по нераспространению коронавируса нового типа, сообщила журналистам в среду пресс-секретарь главы региона Анастасия Гурина. Ограничения действуют до 12 апреля.

В настоящее время в Курской области не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 273 человека, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

"Отдельным документом на время действия режима повышенной готовности государственным гражданским служащим Курской области и другим работникам региональной администрации запрещен выезд за пределы Курской области. Аналогичные меры рекомендовано принять органам местного самоуправления, руководителям государственных учреждений", - сказала Гурина.

Кроме того, по поручению губернатора региона Романа Старовойта в Курской области усилены меры профилактики. Так, с 26 марта по 12 апреля жители региона старше 65 лет будут находится на самоизоляции по месту проживания. С согласия их переведут на дистанционный режим работы или предоставят ежегодный оплачиваемый отпуск. Также до 12 апреля приостановлена работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, мест общественного питания.

Теги
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьРаспространение коронавируса нового типа
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