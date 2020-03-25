Число заразившихся новым коронавирусом в Польше достигло 1 тыс. за три недели

ВАРШАВА, 25 марта. /ТАСС/. Более тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено в Польше. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения республики.

По последним данным, в Польше выявлен 1031 случай заражения, 14 человек умерли.

О первом случае заражения в Польше стало известно 4 марта. С тех пор число заболевших постепенно растет. В последние дни в течение суток сообщается о нескольких десятках новых случаев заболевания в разных регионах страны. За минувшие недели было сделано более 26 тыс. анализов на коронавирус.

Сейчас в больницах находятся 1497 пациентов, госпитализированных с подозрением на заражение. Около 62,5 тыс. человек находятся в условиях домашнего карантина из-за контактов с заразившимися. Более 104 тыс. жителей Польши отправлены в домашний карантин за последние 10 дней после возвращения из-за границы. Более 53 тыс. человек находятся под эпидемиологическим надзором.

Правительство Польши оценило, что благодаря своевременно введенным ограничениям вирус распространяется в республике медленнее, чем ожидалось. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на одной из последних пресс-конференций выразил надежду, что после католических пасхальных праздников (12-13 апреля) ситуация начнет стабилизироваться и жители республики смогут постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Для противодействия распространению инфекции власти Польши ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин. В стране закрыты все образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Жителям республики запрещено выходить из дома без крайней необходимости и перемещаться в группах более двух человек, за исключением членов одной семьи.