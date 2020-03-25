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75-летие Победы

Президент Чехии планирует приехать на парад Победы в Москву

При этом не исключается, что торжества могут быть отменены из-за пандемии коронавируса

ПРАГА, 25 марта. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан планирует присутствовать 9 мая текущего года на параде Победы в Москве, если торжества не будут отменены организаторами из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду заявил глава администрации Пражского града Вратислав Млынарж, слова которого привело информационное агентство ЧТК.

"Господин президент Милош Земан примет участие [среди гостей] в майском военном параде в Москве по случаю [75-й] годовщины окончания Второй мировой войны, если он не будет отменен организаторами", - отметил Млынарж.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду не исключил возможности отмены парада Победы в Москве из-за пандемии. Как он заявил журналистам, данный вопрос обсуждается, но решение еще не принято. По словам Пескова, обязательно нужно почить героизм защитников Отечества в годы войны, но при этом не создавать угрозы для здоровья граждан. Как он подчеркнул, вопрос о возможности проведения парада и о его формате "еще предстоит решить с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация".

Теги
Земан, МилошЧехияРоссия75-летие Победы
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