Собянин поддержал введение штрафов за нарушение карантина при коронавирусе

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Собянин поддерживает лишение свободы и штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил при коронавирусе. Об этом он сообщил в среду в эфире телеканала "ТВ-Центр".

"Это необходимо по мере нарастания угрозы. Но меры должны действовать в определенных рамках в определенной ситуации", - сказал Собянин, комментируя инициативу Госдумы о принятии закона, ужесточающего ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

При этом, по его мнению, региональные власти должны иметь возможность на своем уровне корректировать суммы штрафов.

Собянин также сообщил, что система слежения Москвы используется для контроля за гражданами, которые находятся на самоизоляции дома после прибытия из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

"Мы получаем все данные по пересечению границ - в какой регион они поехали. Другим регионам оперативно передаем данные. Что касается Москвы, то мы начинаем сразу же работать. Мы выясняем их мобильные телефоны, адреса, фотографии для того, чтобы смотреть с помощью системы распознавания лиц, насколько они соблюдают режим", - сказал Собянин.