Собянин считает, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден

"Мы только в начале этого пика заболевания, мы будем надеяться, что он будет более плавным и более безболезненным, чем мы наблюдаем в других странах", - сказал градоначальник в эфире телеканала ТВЦ .

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что пик заболеваемости коронавирусом в столице еще не пройден.

Прежде всего это относится к Москве. "Не знаю, как по другим регионам, могу только догадываться. Но по Москве я вижу, что происходит", - заметил он.

Собянин отметил, что через столицу прошла половина всех людей, приехавших в РФ из-за границы. "Плюс сами москвичи, достаточно большая их доля, любит поездить по заграницам", - добавил мэр.

По словам Собянина, до 50% горожан фактически "находятся на карантине" в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"Все говорят "карантин, чрезвычайное положение", но это просто слова, надо понимать, что за этими словами стоит - ограничение прав и свобод граждан. Мы все то же самое делаем, но не называем это громкими словами. То, что люди, прибывшие из-за границы, находятся в самоизоляции - это разве не карантин? В Москве 2 млн пожилых людей находятся в самоизоляции в домашних условиях - это что, не карантин? Когда мы сказали 1,5 млн московских школьников сидеть дома - это что, не карантин? Когда мы попросили работодателей перевести работников на дистанционную работу там, где это возможно... это не карантин? Фактически 40-50% людей находятся на карантине", - сказал он.

По словам мэра, власти Москвы проверяют все новости о коронавирусе нового типа.

"Я все [потенциальные] фейки [по ситуации с коронавирусом] стараюсь перепроверять", - сказал Собянин.

Он также призвал горожан с оптимизмом смотреть в будущее, "но не расслабляться", продолжая соблюдать меры профилактики.

"Как говорят военные, надо всегда надеяться на лучшее, но готовиться к худшему <...> Я уверен, что сложные времена пройдут. Это не годы, несколько месяцев, и они пройдут, мы вернемся к нормальной жизни. Восстановится экономика, работа предприятий. Жизнь продолжается, надо с оптимизмом смотреть в будущее, но при этом не расслабляться", - сказал он.

Собянин отметил, что в сложившихся обстоятельствах он "надеется на помощь москвичей и руководителей предприятий и организаций". "Теперь от нас всех зависит, как будет ситуация развиваться", - заключил градоначальник.