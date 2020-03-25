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Распространение коронавируса нового типа

Пенсионерам Севастополя не будут начислять пени за просрочку оплаты ЖКУ

Как сообщил врио губернатора Михаил Развожаев, также решается вопрос о том, чтобы пенсии пожилым людям доставляли на дом

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Коммунальные организации Севастополя не будут начислять пени за задержку по платежам пожилым людям, которым из-за ситуации с коронавирусом рекомендуется как можно меньше бывать в людных местах, сообщил журналистам в среду врио губернатора Михаил Развожаев.

"Что касается оплаты различных коммунальных и прочих платежей, уже дано поручение. Просрочки никакие начисляться не будут пожилым людям, и если у них нет возможности оплачивать дистанционно, нет необходимости приходить в наши расчетные центры. Если оплатят не вовремя, с марта и в апреле просрочка начисляться не будет, это будем контролировать", - сказал Развожаев.

Он добавил, что также решается вопрос о том, чтобы пенсии, которые многие горожане привыкли получать лично, пожилым людям доставляли на дом. Для этого нужно, в частности, обеспечить безопасность тех, кто будет разносить деньги.

Кроме того, в Севастополе начал работу волонтерский центр, который будет координировать работу добровольцев, помогающих пенсионерам во время коронавируса. Волонтеры могут помочь пенсионерам купить продукты и лекарства, выгулять собаку или каким-либо другим образом. При этом, подчеркнул врио губернатора, севастопольцы должны остерегаться мошенников. Главное условие при работе волонтеров в том, что они помогают бесплатно, а когда их просят сходить в магазин или аптеку, получают деньги только после предъявления чека.

По данным городского правительства, в настоящее время в Севастополе нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. В городской инфекционной больнице проходят диагностику 19 пациентов, всего под медицинским наблюдением в Севастополе находятся 898 человек.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичРаспространение коронавируса нового типа
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