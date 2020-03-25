Глава Ставрополья решил стать волонтером и будет помогать двум пожилым жителям края

ПЯТИГОРСК, 25 марта. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в условиях распространения коронавируса решил стать волонтером и помогать пожилым жителям края. В регионе также создается единый волонтерский центр, который объединит усилия добровольцев, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы субъекта.

"Губернатор сообщил, что принял решение стать волонтером и лично помогать двум пожилым жителям Ставрополя", - сообщили в пресс-службе.

Владимиров написал в Instagram, что он своим примером призывает помогать старшим. "Я сам хочу продолжить волонтерскую инициативу Сергея Жерлицы, с которым мы встречались недавно. Планирую взять шефство над двумя пожилыми жителями Ставрополя. Буду помогать им и призываю вас всех - проявите внимание к своим пожилым родственникам, соседям, знакомым", - написал губернатор.

По его словам, в крае проводится поквартирный, подомовой обход всех, кому больше 65 лет, чтобы определить тех, кто нуждается в помощи. "Таким образом мы получаем очень важную информацию - где и в каких условиях живут пожилые люди, есть ли у них родные и близкие, которые о них заботятся. Чтобы никто не остался без поддержки. Сегодня мы обошли уже больше 250 тыс. человек", - сообщил Владимиров.

По информации пресс-службы, в результате подворовых обходов составлены списки граждан в возрасте от 65 лет. В Ставрополье их 357 тыс. Почти 21 тыс. из них нуждается в помощи при решении бытовых вопросов в случае временной самоизоляции.

"Уже начато создание единого волонтерского центра, который объединит усилия добровольцев под эгидой региональных общественных организаций, Ставропольского регионального отделения партии "Единая Россия", Общероссийского народного фронта. Организация всей волонтерской деятельности будет осуществляться министерством труда и социальной защиты населения края. На сегодняшний день ведется работа по созданию 33 горячих линий при центрах социального обслуживания в каждой территории края", - отмечается в сообщении.