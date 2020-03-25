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Вузы Мурманска за месяц изучат спрос на кадры для Арктики и подготовят стратегию обучения

Разработать новую стратегию целевой подготовки кадров для Арктики поручил глава региона Андрей Чибис

МУРМАНСК, 25 марта. /ТАСС/. Мурманские вузы и Министерство образования региона в течение месяца должны разработать новую стратегию целевой подготовки кадров для масштабных арктических проектов, максимально исключив вероятность переподготовки специалистов. Об этом сообщила в среду журналистам министр образования и науки Мурманской области Анна Головина после совещания в правительстве региона.

"Наша задача - за месяц наладить плотную связь между вузами и предприятиями, чтобы подготовка кадров велась исходя из потребностей предприятий. Министерство будет координировать эту работу. Мы должны понимать стратегически, в каком направлении нашим вузам развиваться, какие требования будут предъявлять предприятия, чтобы потом не пришлось заниматься переподготовкой, какие научно-исследовательские, конструкторские работы необходимо проводить для предприятий арктической зоны", - сказала Головина. Она уточнила, что, по предварительным подсчетам, реализуемые сегодня в Заполярье крупные проекты потребуют создания около 20 тыс. рабочих мест, но более точные данные должны предоставить предприятия региона.

Подготовка специалистов по целевым направлениям предприятий в Мурманской области уже активно ведется по заказу компаний "Еврохим", "Фосагро", "Роснефть", "Норникель", в течение месяца потребность в квалифицированных специалистах вузы выяснят у компаний-резидентов Арктической зоны для того, чтобы найти возможность создать новые направления обучения, а, возможно, и дополнительные группы на действующих факультетах.

"Мурманский арктический государственный университет (МАГУ) готов обеспечить работу со стейкхолдерами (заинтересованная сторона - прим. ТАСС), мы уже действуем в этом направлении, работаем "по запросу", открываем профильные группы по 15-25 человек в филиалах университета в Апатитах и Кировске по направлениям горное дело, машиностроение, логистика и другим", - рассказала врио ректора МАГУ Ирина Шадрина.

Требования и квоты для вузов по набору абитуриентов на "арктические" специальности ежегодно меняются. Предпочтение отдается таким направлениям, как нефтегазовая отрасль, геология, электроснабжение, строительство, судоремонт, информационные технологии. Все эти направления в Мурманской области востребованы, подготовку специалистов также ведет Мурманский государственный технический университет (МГТУ). "Для перечисленных направлений увеличивается количество бюджетных мест, растет уровень целевой подготовки профессиональных кадров", - уточнила врио ректора МГТУ Светлана Деркач.

Поручение властей

Разработать новую стратегию целевой подготовки кадров для Арктики поручил глава региона Андрей Чибис. По его словам, главам университетов надо определиться с четкими нишами для того, чтобы обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для различных отраслей экономики, при этом региональное министерство образования и науки будет координировать эту работу. "Наша задача - сделать не только так, чтобы у ребят Мурманской области была возможность получить качественное образование на территории региона, но чтобы мы также могли привлекать в Мурманск студентов из других регионов, и Мурманск становился все более студенческим городом. Чем больше молодежи - тем выше экономическая активность", - заявил на встрече Чибис.

Теги
РоссияАрктика сегодняМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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