Cтоматологические кабинеты в Подмосковье будут оказывать только экстренную помощь

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Жители Подмосковья смогут получить в стоматологических кабинетах только экстренную помощь, такие меры вводятся из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление губернатора региона Андрея Воробьева опубликовано в среду на сайте правительства Московской области.

"Постановляю в период повышенной готовности... приостановить... оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме", - написано в документе.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Кроме того, проживающим в общежитиях и коммунальных квартирах в Подмосковье обеспечат места в обсерваторах для самоизоляции.

"Постановляю... в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому (в случае проживания в жилых помещениях, которые предназначены для временного проживания - общежитиях, а также в коммунальных квартирах) обязать лиц обратиться по номеру телефона горячей линии для организации [самоизоляции] в условиях обсерватора", - говорится в документе. Кроме того, бани и душевые Подмосковья приостановят оказание услуг из-за ситуации с коронавирусом.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы, в детских садах введено свободное посещение. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. Также власти региона рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционную работу. Кроме того, губернатор Подмосковья распорядился предусмотреть для медиков стимулирующие выплаты за работу с людьми, заразившимися коронавирусом, или с теми, у кого подозревается его наличие.