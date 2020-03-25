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Распространение коронавируса нового типа

Колокола в соборах Франции прозвонили в знак солидарности с зараженными коронавирусом

В течение 10 минут звонили колокола церкви Сен-Сюльпис, бывшего бенедиктинского аббатства Сен-Жермен-де-Пре, а также базилики Сакре-Кер
© Арина Лебедева/ТАСС

ПАРИЖ, 25 марта. /ТАСС/. Колокола в соборах Франции прозвонили в среду в знак солидарности с зараженными коронавирусом и врачами, борющимися с распространением пандемии. Колокольный звон прозвучал в 19:30 по парижскому времени (21:30 мск) в Париже, Лионе, Лилле, Тулузе и других городах.

В Париже, как передает корреспондент ТАСС, в течение 10 минут звонили колокола церкви Сен-Сюльпис и бывшего бенедиктинского аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Перезвон был слышен в этот вечер из базилики Сакре-Кер, расположенной на вершине холма Монмартр.

25 марта католическая церковь отмечает Благовещение. По этому случаю Конференция епископов Франции объявила о том, что "колокола всех церквей страны будут звонить в течение 10 минут, чтобы продемонстрировать братство и надежду перед лицом эпидемии коронавируса".

В этот вечер французов призвали зажечь свечи и поставить их у окон в память об умерших от заболеваний, вызванных коронавирусом, и в знак солидарности с теми, кто находится в больницах на лечении.

Согласно данным Управления здравоохранения Франции, число случаев заражения новым коронавирусом во Франции превысило 25 тыс., 1,3 тыс. человек умерли. С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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