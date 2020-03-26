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Распространение коронавируса нового типа

На Украине заявили о неготовности системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что министерству "кто-то специально создает преграды в работе" в процессе борьбы с новым вирусом, не уточнив, о ком именно идет речь

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Система здравоохранения Украины оказалась не готова к лечению пациентов, заразившихся новым коронавирусом. Об этом заявил в среду вечером министр здравоохранения Украины Илья Емец в видеообращении, опубликованном на сайте ведомства.

"Третий столп борьбы [c коронавирусом] - госпитальный, или этап лечения. К сожалению, мы должны констатировать, что медицинская система Украины к нему не готова по многим причинам", - сказал он. Первым этапом борьбы с инфекцией Емец назвал профилактику заболевания, а вторым - локализацию катастрофы. "Первое - не допустить инфекцию в страну - ни Украине, ни Европе не удалось сделать, - отметил он. - Но сейчас мы еще можем жесткими мерами локализировать ее распространение".

Емец также отдельно подчеркнул, что Министерству здравоохранения "кто-то специально создает преграды в работе" в процессе борьбы с новым вирусом, не уточнив, о ком именно идет речь. "Если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим", - предостерег он.

На Украине в связи с пандемией коронавируса общенациональный карантин в среду продлен до 24 апреля. По всей стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным Центра общественного здоровья при Минздраве, в стране по состоянию на вечер 25 марта зафиксировано 145 случаев заражения коронавирусом, пять человек умерли.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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