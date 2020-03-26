В Пенсильвании отложили на июнь первичные выборы

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Законодатели в американском штате Пенсильвания одобрили перенос запланированных на его территории первичных выборов (праймериз) с 28 апреля на 2 июня из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News.

По его информации, данную инициативу поддержали верхняя и нижняя палаты законодательного собрания штата. Оно находится в настоящее время под контролем республиканцев. Губернатор штата Том Вулф, являющийся демократом, ранее заявлял, что утвердит данную меру.

На 28 апреля в настоящее время также запланированы праймериз демократов в Делавэре и Нью-Йорке. В последнем из штатов власти также рассматривают возможность их переноса на более поздний срок. Власти штатов Джорджия, Индиана, Кентукки, Коннектикут, Луизиана, Мэриленд, Огайо и Род-Айленд ранее заявили, что отложат проведение первичных выборов демократов из-за коронавируса. Такое же решение приняли в ассоциированном с США островном государстве Пуэрто-Рико.

На выдвижение кандидатом от демократов на предстоящих в ноябре выборах главы государства претендуют бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Согласно последним подсчетам газеты The New York Times, Байден заручился поддержкой уже 1215 делегатов национального съезда, Сандерс - 910. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

Действующий американский лидер Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Съезд пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 62 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, умерли 894 человека.