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Распространение коронавируса нового типа

Трамп заявил, что США проводят самое большое число тестов на коронавирус

Конкретных цифр американский лидер не привел

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. США проводят самое большое в мире число тестов на коронавирус. С таким утверждением выступил в среду на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

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"Я только что провел очень хороший разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином по многим вопросам, они [в Республике Корея] провели очень хорошую работу по тестированию, - сказал Трамп. - США сейчас проводят больше всех тестов на коронавирус и наращивают [усилия] каждый день".

"Я также провел ночью телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, поздравил его с этим решением (перенести летнюю Олимпиаду на 2021 год - прим. ТАСС). Это будет фантастическая Олимпиада, - отметил президент. - Это было абсолютно правильное решение отложить Олимпиаду на год. Я буду там".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 920 человек, 361 инфицированный выздоровел.

Теги
ЯпонияСШАРеспублика КореяАбэ, СиндзоТрамп, ДональдМун Чжэ ИнРаспространение коронавируса нового типа
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