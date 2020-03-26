Трамп не уверен, что G20 утвердит скоординированную стратегию борьбы с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не уверен, что Группа двадцати утвердит на своем экстренном саммите в формате видеоконференции общую стратегию борьбы с распространением нового коронавируса. К этом свелся смысл ответа американского лидера на один из вопросов, заданных ему журналистами в среду на брифинге в Белом доме, посвященном противодействию пандемии, вызванной новым коронавирусом.

Трампу напомнили, что он и его коллеги по "двадцатке" в четверг будут обсуждать на внеочередном саммите международный кризис, спровоцированный коронавирусом. "Какого рода скоординированного ответа ["двадцатки"] вы ожидаете?" - спросил у главы администрации США один из ветеранов пресс-пула Белого дома - корреспондент информационного агентства Reuters Стив Холланд.

"Нет скоординированного... У нас состоится встреча [лидеров] в общей сложности 20 стран, включая нас. Это будет конференц-звонок завтра (в четверг - прим. ТАСС) утром. Предвкушаю [контакт] с людьми, которых я знаю и которые мне нравятся. Всякий раз они все мне нравятся. Но это будет интересный звонок", - заявил в ответ Трамп.