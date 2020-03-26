Трамп пообещал не принимать необдуманных решений об отмене санитарных ограничений в США

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не будет спешить с отменой санитарных ограничений, введенных в стране из-за распространения нового коронавируса, в стремлении любой ценой минимизировать негативные последствия для экономики и своей предвыборной кампании. С таким заверением американский лидер выступил в среду на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Я не буду делать ничего опрометчиво или в спешке. Я так не поступаю. Но страна хочет вернуться к работе", - заявил Трамп, комментируя критику в свой адрес, вызванную тем, что он хотел бы уже к середине апреля снять масштабные ограничения на работу частного сектора, которые, по заключению экспертов, приведут к возникновению рецессии в экономике США.

"Возможно, мы будем действовать секциями нашей страны. Большими секциями нашей страны, которые практически не затронуты происходящим", - сказал глава американской администрации. Он имел в виду постепенную отмену санитарных ограничений в Соединенных Штатах.

"Я бы сказал, что к Пасхе (12 апреля - прим. ТАСС) или, возможно, и до нее у нас будет рекомендация. И по завершении 15-дневного периода или даже во время него, думаю, у нас будет какая-то рекомендация", - отметил Трамп. Ранее правительство США ввело в стране на 15 дней различные меры карантинного характера, чтобы попытаться предотвратить распространение нового коронавируса. Срок действия этих решений истекает 30 марта.

Кроме того, президент допустил, что многие части Соединенных Штатов смогут значительно быстрее снять санитарные ограничения, чем остальные. "Есть большие участки нашей страны, которые, возможно, могут вернуться (к нормальной жизни - прим. ТАСС) намного раньше, чем другие, и мы, конечно же, рассматриваем такой вариант", - уточнил Трамп, участвующий в предстоящих в ноябре президентских выборах.

По его словам, наиболее сложная ситуация в настоящий момент наблюдается в штате Нью-Йорк. "Мы много контактируем с представителями властей Нью-Йорка, потому что на данный момент это действительно самый опасный район. Их ждет несколько очень сложных недель", - подчеркнул Трамп. Ранее он высказал предположение, что отмена санитарных ограничений могла бы начаться с Техаса и Среднего Запада.

Отвечая на вопросы прессы, Трамп также категорически отверг призывы подвергнуть все или почти все население Соединенных Штатов обследованиям на предмет заражения коронавирусом. С точки зрения президента, в этом нет никакой медицинской необходимости.