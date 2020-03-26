Власти Вашингтона закрывают до 24 апреля непродовольственные магазины и спортзалы

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Власти американской столицы выпустили распоряжение закрыть до 24 апреля все магазины и заведения, предоставляющие услуги не первой необходимости. Об этом говорится в распространенном решении мэра столичного округа Мюриэл Боузер. Меры вступают в силу с 22:00 25 марта (26 марта, 05:00 мск).

Временные ограничения, в частности, касаются спортзалов, спа и массажных салонов, театров, ночных клубов, парикмахерских, салонов маникюра и магазинов одежды. Кроме того, запрещаются собрания численностью от 10 человек.

Жителям Вашингтона также пришло соответствующее СМС-оповещение. "Оставайтесь дома. Вы играете важную роль, чтобы остановить распространение коронавируса. С 22:00 25 марта до 24 апреля закрываются все заведения не первой необходимости", - отмечается в тексте.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 66 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 947 человек.