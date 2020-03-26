Число заразившихся коронавирусом в Новой Зеландии превысило 250

По словам Блумфилда, за минувшие сутки медики выявили 73 новых случая заражения, еще пять человек ожидают подтверждения диагноза. "27 пациентов были излечены от COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС), еще семеро находятся в больнице", - отметил главный санитарный врач на пресс-конференции в Веллингтоне.

Блумфилд сообщил, что ежедневно в стране порядка 1,4 тыс. человек сдают тест на наличие инфекции и к настоящему моменту врачи проверили более 12,5 тыс. человек. Первый случай заражения на территории страны был выявлен 28 февраля. Наиболее резкий рост числа зараженных медики зафиксировали 23 и 24 марта, когда за 48 часов число инфицированных увеличилось с 36 до 102 человек.

25 марта премьер-министр страны Джасинда Ардерн ввела режим чрезвычайного положения. На территории Новой Зеландии закрыты все предприятия и учреждения, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением граждан, а также детские сады и школы. Все массовые мероприятия отменены. Частные поездки по стране считаются нежелательными, а общественным транспортом могут пользоваться только сотрудники экстренных служб, врачи и работники ключевых учреждений и ведомств.