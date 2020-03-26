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Распространение коронавируса нового типа

Власти США эвакуируют из-за рубежа 50 тыс. сограждан в связи с коронавирусом

Уже более 9 тыс. американцев вернулись домой "из примерно 28 стран"

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Американское правительство пытается эвакуировать из-за рубежа в связи с распространением нового коронавируса более 50 тыс. граждан США. Об этом сообщил в среду на специальном брифинге для журналистов первый заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Иэн Браунли.

"Наши дипломатические миссии, - отметил он, - получили запросы об оказании содействия с возвращением в США от более чем 50 тыс. американских граждан". "И мы привержены оказанию содействия с возвращением на родину максимально возможному числу американцев", - заверил представитель внешнеполитического ведомства США.

Согласно изложенным им данным, власти США уже вывезли на родину более 9 тыс. сограждан "из примерно 28 стран", среди которых Гаити, Гана, Гватемала, Кабо-Верде и Украина. Администрация США рассчитывает в следующие приблизительно девять дней организовать еще 66 авиарейсов для эвакуации соотечественников из других государств, уточнил Браунли.

Исполнительный директор Медицинского бюро Госдепартамента США Уильям Уолтерс, также принимавший участие в брифинге, рассказал, что за рубежом новый коронавирус выявлен у 58 американских дипломатов. Кроме того, эта инфекция обнаружена еще у 16 сотрудников Госдепартамента, работающих в пяти городах в США, добавил специалист. Он пояснил, что в общей сложности за рубежом работает около 75 тыс. сотрудников Госдепартамента.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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