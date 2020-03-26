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Распространение коронавируса нового типа

Правительство Мексики приостановит работу из-за коронавируса

Замминистра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль уточнил, что руководители каждого ведомства сами решат, по каким направлениям работа будет продолжаться

МЕХИКО, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Мексики с четверга приостановит работу в качестве меры предупреждения распространения нового коронавируса. Об этом объявил в среду вечером на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль.

"Все федеральное правительство временно прекращает деятельность с завтрашнего дня", - указал он. Заместитель министра добавил, что руководители каждого ведомства сами решат, по каким направлениям работа будет продолжаться, а по каким нет. При этом он подчеркнул, что деятельность структур, отвечающих за медицинское обслуживание, безопасность, энергоснабжение и другие сферы, имеющие первостепенное значение, будет вестись в обычном режиме.

К настоящему времени в латиноамериканской стране было выявлено 475 случаев заражения новым коронавирусом, шесть человек скончались. О первом заболевшем официально стало известно 28 февраля.

Во вторник власти объявили, что в Мексике началась вторая волна распространения коронавируса. Речь идет об этапе, на котором заболевают не только приехавшие из-за границы и те, кто вступал с ними в контакт, но и люди, не покидавшие страну.

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МексикаРаспространение коронавируса нового типа
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