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Распространение коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в Якутии выросло до 14

Ранее в регионе было выявлено 10 заболевших

ЯКУТСК, 26 марта. /ТАСС/. Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Якутии увеличилось до 14, сообщил в четверг на брифинге глава Якутии Айсен Николаев.

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Ранее там были подтверждены 10 случаев заражения. "Анализы, которые мы за последние три дня отправили в [лабораторию] "Вектор" делались долго, но результаты пришли одновременно. В Якутии 14 заболевших - официально", - сказал Николаев.

Указом главы региона с 17 марта введены режим повышенной готовности и меры по противодействию распространению заболевания. До 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий, в школах объявлены каникулы, студенты учатся удаленно. С 25 марта введен режим самоизоляции среди жителей старше 65 лет в городских округах Якутска и Жатая (находится примерно в 20 км от Якутска), им будет выплачена материальная помощь в 4000 рублей. В регионе приостановлена работа ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров, предприятий общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах. На период режима повышенной готовности малый и средний бизнес освобожден от ряда налогов, будет дана отсрочка по аренде госимущества и жилищно-коммунальным услугам.

Теги
РоссияЯкутияРаспространение коронавируса нового типа
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