За нарушение комендантского часа в Бишкеке задержаны более 150 человек

БИШКЕК, 26 марта. /ТАСС/. Более 150 человек задержаны в Киргизии за первые сутки действия комендантского часа в рамках противодействия распространению пандемии коронавируса в стране. Об этом ТАСС сообщили в четверг в комендатуре столицы.

"В общей сложности за нарушение режима комендантского часа в Бишкеке за ночь задержаны свыше 150 человек, все они были доставлены патрульными экипажами в отделения органов внутренних дел", - заявил представитель комендатуры. По его словам, в каждом "отдельном случае будет проводиться тщательное разбирательство".

"Дело в том, что после объявления в городе чрезвычайного положения и комендантского часа в нем перестал ходить общественный транспорт, и гражданам действительно стало сложно добираться домой. С теми, кто пошел на нарушение сознательно, предстоит другой разговор, они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - отметил собеседник.

Как заявил 25 марта комендант Бишкека, замглавы МВД республики Алмазбек Орозалиев, за нарушением режима комендантского часа и чрезвычайного положения предусмотрен административный штраф в размере 1 тыс. сомов ($13).

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в связи с угрозой распространения в республике коронавирусной инфекции объявил с 25 марта в столице, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей чрезвычайное положение, которое будет действовать как минимум до 15 апреля. Помимо этого, в данных населенных пунктах введен комендантский час, который действует с 20 часов вечера (17:00 мск) до 7 часов утра (04:00 мск).

В дневное время горожан также призвали соблюдать меры предосторожности. Им запрещено покидать дома и квартиры без документов и маршрутного листа, в котором они обязаны указать свои контактные данные, время нахождения в пути и пункт назначения. При этом разрешается выходить из дома лишь в продовольственный магазин, аптеку, больницу или поликлинику. По последним данным, в Киргизии выявлено 44 случая заражения коронавирусом.