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Распространение коронавируса нового типа

В США число умерших из-за коронавируса превысило 1 тыс.

Всего в стране зарегистрировано 68572 случая заражения

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом, на территории США превысило тысячу. Соответствующие данные приводит в среду вечером университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

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По его информации, к 23:00 по времени Восточного побережья США (06:00 мск) число зафиксированных летальных исходов заболевания, вызванного новой инфекцией, составляет 1031. Зарегистрированы 68572 случая заражения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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