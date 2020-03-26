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Распространение коронавируса нового типа

В Южной Корее зафиксировано 104 новых случая заражения коронавирусом

Всего в стране отмечен 9241 случай

ТАСС, 26 марта. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло на 104, всего в стране отмечен 9241 случай заражения. Об этом сообщил в четверг Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

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Отмечается, что за сутки умерли пять человек, общее количество летальных исходов достигло 131. 414 пациентов были выписаны. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее поправились 4144 человека.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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