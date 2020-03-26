Власти Японии пока не видят необходимости вводить режим ЧС из-за коронавируса

ТОКИО, 26 марта. /ТАСС/. Необходимости вводить общенациональный режим чрезвычайной ситуации в Японии из-за угрозы распространения коронавируса на данный момент все еще нет, несмотря на рост числа зараженных в Токио. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Объявление общенационального режима чрезвычайной ситуации окажет огромное влияние на повседневную жизнь народа, поэтому для принятия соответствующего решения необходим ответственный подход, основанный на всесторонней информации, полученной от специалистов. Текущее положение дел не требует объявления такого режима", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов о том, не собирается ли глава правительства объявлять режим ЧС на фоне увеличения числа зараженных в стране, в частности - в Токио.

В начале марта парламент Японии утвердил поправки к действующему законодательству, которые позволяют премьер-министру в случае необходимости ввести в стране общенациональный или локальный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса. Премьер-министр Синдзо Абэ неоднократно подчеркивал, что общенациональный режим ЧС будет введен в стране в том случае, если ситуация с распространением коронавируса в Японии резко ухудшится.

Губернатор японской столицы также попросила местных жителей в принципе воздержаться от посещения любых массовых мероприятий - будь то на свежем воздухе или в замкнутом пространстве.

За прошедшие сутки в Японии было зафиксировано 96 новых случаев заражения, включая 41 случай в Токио. Таким образом, общее число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии достигло 2019. Число летальных исходов достигло 55.