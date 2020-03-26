"Известия": в регионах РФ могут отменить на время пандемии штрафы за неуплату ЖКУ

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации прорабатывают возможность временной отмены штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг в рамках работы регионов по борьбе с распространением коронавируса. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на директора ассоциации "Национальный жилищный конгресс" Татьяну Вепрецкую.

Отмечается, что штрафы за просрочку планируется отменять на основании заявлений граждан. Как уточнила Вепрецкая, для этого жильцы должны будут написать в УК или ресурсоснабжающую организацию, которая оказывает услуги гражданам напрямую, приложив к заявлению документы, подтверждающие невозможность оплаты.

Как пишет издание, ряд крупных управляющих компаний уже приняли решение об отмене пеней. Среди них ПАО "Городские инновационные технологии", в которое входит 25 УК в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Челябинске, Крыму и других регионах, "Жилищное объединение Мурмана", которое объединяет более 15 УК Мурманской области, а также управляющая компания "Уютный дом" в Казани. О временной приостановке штрафов сообщил и региональный оператор по обращению с мусором в Новосибирской области "Экология-Новосибирск". Также в Ханты-Мансийском автономном округе всем УК и мусорным операторам рекомендовано отменить пени, пишет издание.

По мнению эксперта площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павла Склянчука, которое приводит газета, эта мера поможет освободить от дополнительных расходов граждан, которые оказались в сложной ситуации, в первую очередь пенсионеров и людей на вынужденном карантине. При этом он добавил, что все пени, которые начислялись до наступления пандемии, в том числе злостным должникам, обнуляться не должны, поскольку это сильно ударит по платежной дисциплине.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обязательной самоизоляции людей старше 65 лет и тех, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. Согласно указу, помимо прочих мер поддержки, для этих категорий граждан временно отменяется взимание пеней и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Также врио губернатора Севастополя 25 марта сообщил, что коммунальные организации города не будут начислять пени за задержку по платежам пожилым людям.