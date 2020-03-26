Суд лишил родительских прав мать четырех детей, найденных в заброшенном здании в Чите

ТАСС, 26 марта. Суд в Чите лишил родительских прав мать четырех детей, которых общественники обнаружили в заброшенном здании вместе с их отцом. Об этом в четверг сообщается на сайте прокуратуры Забайкальского края.

23 января житель Читы обнаружил в заброшенном полуразрушенном доме без отопления и бытовых условий семью - отца и четырех его детей в возрасте от 3 до 11 лет, дети обогревались в помещении открытым огнем, у них не было средств гигиены и продуктов питания. После этого первую помощь семье оказали общественники, жители Читы собрали необходимую одежду, продукты питания. Позже выяснилось, что отец детей находится в розыске, его задержали и поместили в следственный изолятор, он - фигурант уголовное дела. Социальные службы и правоохранительные органы стали искать мать детей, которых отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда".

"Суд установил, что женщина в зимнее время оставила их в заброшенном неотапливаемом полуразрушенном здании с сожителем, скрывающимся от органов полиции. Дети в возрасте от 3 до 11 лет вынуждены были спать на тряпках возле костра, собирать металлолом чтобы на вырученные от его сдачи деньги купить продукты, не имели при этом элементарной возможности помыться. Несмотря на оказанную социальными службами помощь, в ходе рассмотрения дела ответчик не проявила заинтересованности в изменении своего отношения к детям, не приняла мер к созданию для них надлежащих условий воспитания, развития и образования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на заключительное заседание женщина не явилась. По мнению суда, действия матери расцениваются как уклонение от выполнения родительских обязанностей и жестокое обращение с детьми.

"Суд согласился с заключением прокурора и вынес решение о лишении матери родительских прав", - говорится в сообщении.