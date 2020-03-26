Медики подтвердили три новых случая заражения коронавирусом в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Федеральная лаборатория "Вектор" в Новосибирске подтвердила результаты первичных анализов, согласно которым новым коронавирусом заразились еще три жителя Челябинской области, сообщила в четверг журналистам первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

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"Результаты пришли подтвержденные по трем анализам", - сказала Гехт. Таким образом, на территории региона на сегодняшний день зафиксировано уже восемь случаев инфицирования новым коронавирусом.

Областной минздрав 21 марта сообщил, что в Челябинской области выявлен первый человек с коронавирусной инфекцией.