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Распространение коронавируса нового типа

"Россия-24" перешла на удаленный режим работы

Вместо логотипа телеканала в эфире появилась надпись "Сидим Дома"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники телеканала "Россия-24" (входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) перешли на удаленный режим работы в рамках проекта "Сидим Дома". Об этом сообщил в четверг ведущий Роман Плюсов в эфире телеканала.

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"Сегодня я и мои коллеги сидим дома, и из дома ведем прямой эфир", - сказал он.

По словам ведущего, сотрудники телеканала хотят показать, что организация удаленного процесса работы возможна даже в тех сферах, где "требуются сложные технологические решения". "Конечно, сегодня мы экспериментируем, возможны небольшие технические проблемы, но мы постараемся провести эфир качественно и предоставить полную картину дня", - добавил Плюсов.

Вместо логотипа "Россия-24" в эфире появилась надпись "Сидим Дома".

На удаленную работу в связи с мерами по нераспространению коронавируса перешли многие российские предприятия и организации, за исключением служб жизнеобеспечения и непрерывных производств.

Во время обращения к гражданам РФ 25 марта в связи с ситуацией с распространением коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, до воскресенья, 5 апреля. При этом будут работать все структуры жизнеобеспечения, включая медицинские учреждения и аптеки, магазины, банки, транспорт, органы власти всех уровней.

Эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса, пояснил Путин. По его словам, самое безопасное сейчас - это побыть дома.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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