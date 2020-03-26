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Распространение коронавируса нового типа

В Липецкой области проверят причины нарушения режима самоизоляции 37 жителями

Материалы проверок направят в мировой суд для привлечения нарушителей к административной ответственности

ТАСС, 26 марта. Власти Липецкой области совместно с сотрудниками полиции организуют проверки в отношении 37 жителей региона, нарушивших условия карантина по коронавирусу. Материалы проверок направят в мировой суд для привлечения нарушителей к административной ответственности, сообщила на своем сайте пресс-служба администрации области.

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"На заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Липецкой области представлена информация о 37 фактах нарушения жителями региона режима самоизоляции. По каждому из них будет проведена проверка. Затем материалы передадут в мировой суд", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По ее данным, за нарушение условий карантина предусмотрена ответственность по статье 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), статье 19.4 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор") и статье 19.5 КоАП РФ ("Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор"). "Максимальные штрафы по этим статьям варьируются от 500 до 1000 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Липецкой области.

В Липецкой области с начала пандемии выявлено пять человек, зараженных коронавирусной инфекцией, трое из них выписаны. В настоящее время в Липецкой инфекционной больнице находятся два человека с коронавирусом.

 

Теги
РоссияЛипецкая областьРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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