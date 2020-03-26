В Приморье ко Дню Победы готовят издание обо всех местных героях СССР

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта. /ТАСС/. Приморский краевой Совет ветеранов к 75-летию Победы выпустит книгу обо всех приморских героях СССР и полных кавалерах ордена Славы. Об этом ТАСС рассказал председатель совета Дмитрий Григорович.

"К этой дате мы провели большую архивную работу по выявлению и увековечиванию памяти героев СССР и полных кавалеров ордена Славы. Ко Дню Победы мы издаем энциклопедию "Приморье и приморцы в Великой Отечественной войне". В ней будет информация по героям из каждого района края", - рассказал Григорович.

Он добавил, что работа над книгой идет уже три года. Исследователи используют не только приморские, но и архивы в других частях России, в том числе в Москве. За годы войны на фронт из Приморья было призвано более 200 тыс. человек, тысячи ушли на фронт добровольцами. Свыше 30 тыс. жителей края не вернулись обратно.

"Сказать честно, эта книга нужна еще и для того, чтобы точно отделить героев-приморцев, которые здесь родились, учились или призывались отсюда, от тех, кто жил или служил у нас уже после войны. Сейчас в списке около 520 фамилий из обоих категорий. Сразу после этого мы поставили себе задачу увековечить память тех из них, кто пока не имеет своих памятных табличек на домах или школах. Именно этим мы совместно с другими общественными организациями будем заниматься в текущем году", - рассказал председатель совета ветеранов.

В Приморском крае парад 9 Мая традиционно проходит на главной улице Владивостока с участием воинских подразделений, сотрудников МЧС, курсантов военных училищ. В параде также принимает участие военная техника, стоящая на вооружении Тихоокеанского флота. В этом году в ее рядах по центру города пройдет легендарный танк Т-34, участвовавший в Сталинградской битве и восстановленный в местном музее.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего документ включает 116 мероприятий.