Хозяин дома: как самоизоляция людей влияет на животных

Коронавирус изменил образ жизни людей: многие работают из дома. Наши собаки и кошки не всегда этому рады, говорят зоопсихологи. Питомцу приходится привыкать к тому, что в квартире стало тесно и шумно. Это может привести к стрессу, потере аппетита и агрессии у животного. Однако плохого можно избежать и провести вынужденные каникулы весело и с пользой для всех.
Какие домашние животные реагируют на карантин?
Абсолютно все. В голове питомца есть график присутствия хозяина, говорит Сергей Черников, президент Ассоциации прикладной зоопсихологии. Когда режим дает сбой, животное на это реагирует. Потерять покой может любой зверь, даже холоднокровная ящерица, правда, ее переживания будут не такими сильными, как у кошки или собаки. Это связано с устройством мозга: у млекопитающих оно самое сложное, а значит, эмоции более выраженные и глубокие.
Уровень стресса зависит и от породы животного, уровня его интеллекта. Например, йоркам и чихуахуа сложнее привыкнуть к тому, что вся семья дома, чем овчарке или лабрадору. Если собакой занимались и дрессировали ее, она лучше взаимодействует с людьми, поэтому спокойно переживет карантин.
Еще один фактор — индивидуальные особенности питомца. У некоторых психика очень хрупкая, отмечает зоопсихолог Марианна Гладких. Сильно испугаться может кошка, которую взяли из приюта. Скорее всего, у нее был болезненный опыт общения с людьми и она боится любых перемен.
Что происходит с собаками и кошками?
Первые дни формируется новая привычка: хозяин всегда рядом. Поведение питомца может измениться. Не удивляйтесь, если ваша собака стала активнее, везде ходит за вами, заглядывает в глаза, виляет хвостом и повизгивает. Это значит, ей все нравится, она рада вашему присутствию, но все же встревожена. Если эмоциональный фон в доме ровный, питомец успокоится и вернется к прежнему поведению через несколько дней.
У кошек все иначе, считает зоопсихолог Екатерина Бухарова. Для них важна территория, а не эмоции человека, поэтому главное условие — в доме должно быть комфортно. Кошка воспринимает квартиру как свое пространство и любит перемещаться по нему свободно. Если вы заняли ее любимое кресло в гостиной и сидите в нем уже который день, ждите негативной реакции. Кошка будет нервничать, выражать свое недовольство или станет избегать контакта с нечутким хозяином.
Как распознать эмоции питомца?
Хвост, глаза и уши — главные маячки, которые расскажут вам о настроении животного. Например, медленные движения хвостом у собак говорят, скорее, о спокойствии и положительном настрое, а у кошек — о недовольстве.
Следите и за другими изменениями, например в активности. Животное может стать более подвижным и общительным в первые дни, но за этим последует спад. Также стресс проявляется и в виде сниженной моторики.
Вот еще признаки того, что с вашим любимцем что-то не так:
- животное прячется и избегает контакта;
- появилось сбитое дыхание и неконтролируемое мочеиспускание;
- пропал или усилился аппетит;
- питомец стал чаще лаять, мяукать, пищать и метить территорию.
Не стоит приписывать животным человеческие качества. Если кошка разбила вазу, это не месть за то, что вы до сих пор сидите в ее кресле. Просто ей хочется играть, а ваза попала под руку, то есть лапу.
Как снизить стресс?
- Придумывайте больше активностей.
Если много времени проводите вместе с питомцем, займите его играми или прогулкой. Это помогает выплеснуть эмоции и энергию.
- Правильно организуйте пространство.
У животного должен быть уголок для уединения, не надо туда постоянно вторгаться. Объясните это ребенку, если он вытаскивает собаку с лежанки. Убедитесь, что и кошке есть куда скрыться. Они безопасно чувствуют себя наверху полок, шкафов и др.
- Учитесь выдержке вместе.
Собаке будет сложно, когда вы вернетесь на работу в офис. Но к расставаниям можно приучить. Например, имитировать свой приход-уход несколько раз в день. Вы одеваетесь, прощаетесь — все как обычно. Затем выходите в подъезд на пять — десять минут и возвращаетесь. Время отсутствия надо постепенно увеличивать. С каждым разом реакция животного должна становиться спокойнее. В обычное время упражнение используют перед отпуском, когда питомца оставляют под присмотром друзей или соседей.
- Не обрушивайте на других свои эмоции.
Плохое или хорошее у вас настроение, важно поддерживать ровный фон. Бурные объятия бывают для собак и кошек так же утомительны, как крики и раздражительность. Напуганное животное может повести себя зеркально неадекватно.
- Учитывайте особенности породы и характера.
У каждого животного кроме общих есть свои привычки и знаки. Если вы давно вместе, то знаете их. Если же не понимаете, что пытается выразить ваш питомец, почему потерял сон и аппетит, обратитесь к специалисту.