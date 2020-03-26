Хозяин дома: как самоизоляция людей влияет на животных

Абсолютно все. В голове питомца есть график присутствия хозяина, говорит Сергей Черников, президент Ассоциации прикладной зоопсихологии. Когда режим дает сбой, животное на это реагирует. Потерять покой может любой зверь, даже холоднокровная ящерица, правда, ее переживания будут не такими сильными, как у кошки или собаки. Это связано с устройством мозга: у млекопитающих оно самое сложное, а значит, эмоции более выраженные и глубокие.

Уровень стресса зависит и от породы животного, уровня его интеллекта. Например, йоркам и чихуахуа сложнее привыкнуть к тому, что вся семья дома, чем овчарке или лабрадору. Если собакой занимались и дрессировали ее, она лучше взаимодействует с людьми, поэтому спокойно переживет карантин.

Еще один фактор — индивидуальные особенности питомца. У некоторых психика очень хрупкая, отмечает зоопсихолог Марианна Гладких. Сильно испугаться может кошка, которую взяли из приюта. Скорее всего, у нее был болезненный опыт общения с людьми и она боится любых перемен.