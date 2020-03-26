В Ставрополе создан Центр по оказанию помощи пожилым людям в период пандемии

ПЯТИГОРСК, 26 марта. /ТАСС/. Центр по оказанию помощи людям пожилого возраста в период пандемии коронавируса создан в Ставрополе. Волонтеры учреждения помогут пенсионерам решить их бытовые вопросы. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе городской администрации.

"В Ставрополе создан Центр по оказанию консультативной и социально-бытовой помощи людям пожилого возраста. Работа центра направлена на то, чтобы никто из пожилых людей не остался без внимания и заботы в этой непростой для всей страны ситуации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, волонтеры краевой столицы будут помогать пенсионерам в приобретении продуктов питания, предметов первой необходимости, безрецептурных лекарств и доставлять покупки им домой. "Это поможет пенсионерам как можно меньше выходить на улицу и не посещать общественные места", - отмечается в сообщении.

Специалисты центра будут принимать заявки ежедневно с 08:00 до 20:00 мск по многоканальному номеру телефона.