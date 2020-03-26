"Одноклассники" запустили афишу онлайн-событий

В "Одноклассниках" появилось новое приложение "Дома – это ОК", благодаря которому пользователи смогут узнать о самых интересных онлайн-событиях на платформе социальной сети. Об этом сообщается в пресс-релизе "Одноклассников".

С помощью приложения можно узнать об онлайн-концертах, виртуальных экскурсиях и другом контенте, который будет интересен тем, кто соблюдает режим самоизоляции или карантина. К примеру, 26 марта стартует акция #ИграемДома, также запланированы экскурсия по Музею архитектуры, онлайн-викторина "Ботаник", выступление группы КВАТРО, концерт классической музыки в Московской филармонии и очередной эфир "ОК на связи!". Список событий будет постоянно пополняться.

В сервисе также доступны ссылки на официальные ресурсы, где можно узнать актуальные данные о распространении коронавируса. Ранее "Одноклассники" запустили ленту новостей про коронавирус от проверенных источников.

Соцсеть также напомнила о своем проекте "Музыка в OK Live" и о платформе "Мы в музей" с онлайн-экскурсиями от крупнейших музеев.