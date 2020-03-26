{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Одноклассники" запустили афишу онлайн-событий

Список мероприятий будет постоянно пополняться

В "Одноклассниках" появилось новое приложение "Дома – это ОК", благодаря которому пользователи смогут узнать о самых интересных онлайн-событиях на платформе социальной сети. Об этом сообщается в пресс-релизе "Одноклассников".

С помощью приложения можно узнать об онлайн-концертах, виртуальных экскурсиях и другом контенте, который будет интересен тем, кто соблюдает режим самоизоляции или карантина. К примеру, 26 марта стартует акция #ИграемДома, также запланированы экскурсия по Музею архитектуры, онлайн-викторина "Ботаник", выступление группы КВАТРО, концерт классической музыки в Московской филармонии и очередной эфир "ОК на связи!". Список событий будет постоянно пополняться.

В сервисе также доступны ссылки на официальные ресурсы, где можно узнать актуальные данные о распространении коронавируса. Ранее "Одноклассники" запустили ленту новостей про коронавирус от проверенных источников.

Соцсеть также напомнила о своем проекте "Музыка в OK Live" и о платформе "Мы в музей" с онлайн-экскурсиями от крупнейших музеев.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Посольство РФ в Индии призывает россиян до 14:00 мск зарегистрироваться в консульствах
На данный момент в списках значатся 696 человек, которые заявили о желании вылететь в Москву
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС