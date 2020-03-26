Людмиле Нарусовой в больнице в Коммунарке поставили диагноз "вирусная пневмония"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Врачи в больнице в Коммунарке поставили члену Совета Федерации от Республики Тыва Людмиле Нарусовой диагноз "вирусная пневмония", ранее она была госпитализирована с повышенной температурой, сообщила в четверг в своем Telegram-канале ее дочь Ксения Собчак.

"Моя мама сейчас в Коммунарке, вчера поднялась температура. Пока диагноз "вирусная пневмония", ждем результатов анализов", - написала Собчак. Она добавила, что мать была в санатории под Москвой, где и попросила вызвать ей скорую. По словам Собчак, с матерью она не контактировала две недели.

Позже она сообщила в Telegram-канале, что тест матери на коронавирус показал отрицательный результат. "Результат теста отрицательный. Диагноз "пневмония", - написала она.

Ранее об отрицательном результате после тестирования на коронавирус Нарусовой сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко рассказал, что, по имеющейся у него информации, ранее Нарусова приняла решение о самоизоляции, так как контактировала с людьми, вернувшимися из-за границы. На пленарном заседании в среду и на заседании комитета по законодательству во вторник, членом которого она является, Нарусова отсутствовала.