Более 200 граждан России спецрейсом вывезены из Таджикистана в Москву

ДУШАНБЕ, 26 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Tajik Air в среду специальным рейсом вывезла из Таджикистана 206 граждан России, которые не могли вернуться на родину из-за приостановки республикой международных авиарейсов в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом в четверг сообщило посольство РФ в Душанбе на своей странице в Facebook.

Как уточнило посольство, специальный коммерческий рейс Tajik Air вылетел из Душанбе в московский аэропорт Домодедово 25 марта, на борту находились 206 российских граждан.

По данным посольства, также на родину вернулись около 200 граждан Таджикистана, "в том числе 132 пассажира, которые ранее планировали вылететь в Таджикистан рейсами российской авиакомпании UTair, но вынуждено остались в аэропорту Внуково из-за приостановки регулярного международного авиасообщения в республике".

Таджикистан в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в мире с 20 марта приостановил международное авиасообщение со всеми странами. В стране, по официальным данным, не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом. В выходные в республике массовыми народными гуляниями отметили праздник весеннего равноденствия - Навруз. В торжествах принял участие и президент республики Эмомали Рахмон.