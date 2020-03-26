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В Петербурге выселили мини-отель, где мебель стояла на трубах с кипятком

Теплоснабжающая организация неоднократно выдавала предписания об освобождении подвала дома на набережной Черной речки в адрес ООО "Жилкомсервис №2" Приморского района города и собственников мини-отеля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Теплоэнергетическая компания "ТЭК СПб" добилась выселения мини-отеля в Приморском районе Санкт-Петербурга, где кровати и шкафы были расположены над теплосетью, в которой температура воды достигает 150 градусов, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.

"Владельцы хостела, расположенного в подвале дома 16 на набережной Черной речки, освобождают помещение. Мини-отель перестал принимать гостей после очередного визита теплоэнергетиков в конце февраля. Кровати и шкафы, которые собственники водрузили на трубах с кипятком, демонтированы. В данный момент владельцы объекта завершают вывоз оставшихся в подвале досок и бытовой техники", - говорится в сообщении.

Во время плановых гидравлических испытаний в мае 2019 года на трубопроводе, расположенном в подвале, возник дефект. Тогда никто не пострадал, но аварийная бригада смогла попасть внутрь только при содействии полиции и администрации района, отмечают в пресс-службе. Для устранения неполадки теплосеть частично освободили от мебели, однако после этого хозяева снова установили на ней кровати.

Ранее снабжающая организация неоднократно выдавала предписания об освобождении подвала в кратчайшие сроки в адрес ООО "Жилкомсервис №2" Приморского района и собственников мини-отеля. Над теплосетями "ТЭК СПб" вопреки требованиям безопасности остаются 105 зеленых зон и 254 прочих объектов. Всего под управлением предприятия находятся 696 объектов, размещенных в охранной зоне теплосетей. Из них 337 приходится на подвальные помещения, в которых транзитные трубы соседствуют с объектами малого бизнеса.

В конце января 2020 года теплоэнергетическая компания "Теплосеть Санкт-Петербурга" обязала закрыть мини-гостиницу на улице Зои Космодемьянской, где у изголовья кроватей проходила тепловая сеть.

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