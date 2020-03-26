Мишустин назвал Лаврова гордостью России

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил в четверг профессионализм и авторитет главы МИД Сергея Лаврова, назвав его гордостью российской дипломатии и всей страны.

"Мне платят не за то, чтобы я был оптимистом".

"Мне платят не за то, чтобы я был оптимистом". Высказывания Сергея Лаврова

На заседании правительства глава кабмина поздравил Лаврова, которому 21 марта исполнилось 70 лет, с юбилеем и вручил ему медаль П. А. Столыпина II степени. "Служу России", - сказал глава МИД после награждения.

"Для нас большая честь работать с таким профессионалом, каким вы являетесь, которого знает и уважает весь мир", - обратился Мишустин к Лаврову. Он высоко оценил умение главы российского внешнеполитического ведомства "сохранять достоинство в самых сложных ситуациях и находить из них самый верный, наверное, иногда единственный выход".

"Вы очень твердо, последовательно отстаиваете интересы России на мировой арене, вы гордость не только российской дипломатии, но и всей России", - подчеркнул премьер-министр РФ.

Лавров занимает пост министра иностранных дел с 2004 года.