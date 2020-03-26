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Мишустин назвал Лаврова гордостью России

На заседании правительства глава кабмина поздравил главу МИД, которому 21 марта исполнилось 70 лет, с юбилеем
Глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Глава МИД РФ Сергей Лавров и премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил в четверг профессионализм и авторитет главы МИД Сергея Лаврова, назвав его гордостью российской дипломатии и всей страны.

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На заседании правительства глава кабмина поздравил Лаврова, которому 21 марта исполнилось 70 лет, с юбилеем и вручил ему медаль П. А. Столыпина II степени. "Служу России", - сказал глава МИД после награждения.

"Для нас большая честь работать с таким профессионалом, каким вы являетесь, которого знает и уважает весь мир", - обратился Мишустин к Лаврову. Он высоко оценил умение главы российского внешнеполитического ведомства "сохранять достоинство в самых сложных ситуациях и находить из них самый верный, наверное, иногда единственный выход".

"Вы очень твердо, последовательно отстаиваете интересы России на мировой арене, вы гордость не только российской дипломатии, но и всей России", - подчеркнул премьер-министр РФ.

Лавров занимает пост министра иностранных дел с 2004 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссия
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