В Абхазии из-за коронавируса перенесли сроки призыва на военную службу

СУХУМ, 26 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал в четверг указ о переносе сроков призыва на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих службу по призыву.

"В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Абхазия, на основании Законов Республики Абхазия "О воинской обязанности и военной службе" и "Об обороне", перенести срок призыва на военную службу с 1 апреля 2020 года на 1 мая 2020 года. Призвать с 1 мая по 31 июля 2020 года на военную службу граждан Республики Абхазия в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 330 человек. Уволить с военной службы военнослужащих, срок военной службы которых истек", - говорится в указе.

Кабинету министров, администрациям городов и районов поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан республики.

По распоряжению и.о. президента Валерия Бганбы, подписанному во вторник, с 25 марта по 7 апреля запрещен въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства в экскурсионных и туристических целях, приостановлена деятельность магазинов беспошлинной торговли на границе, с пунктов пропуска отозваны сотрудники государственной миграционной службы, инспекции по карантину растений, ветеринарной службы, госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. Службу на этот период будут нести только пограничники, таможенники и медики.

С 27 марта по 7 апреля будет запрещено движение внутригородского, пригородного, междугороднего общественного транспорта, за исключением такси. На этот же период приостанавливается деятельность объектов общественного питания вне зависимости от форм собственности, а также центральных и вещевых рынков в городе Сухум и районах Абхазии. В республике с 25 марта по 7 апреля приостанавливается деятельность свадебных залов, фитнес-центров, спортивных залов, салонов физиотерапии.

Руководителям центральных и местных органов госуправления, госучреждений, предприятий и организаций, за исключением силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и социальной сферы, аварийно-спасательных и коммунальных служб поручено сократить до минимума нахождение работников на рабочих местах с сохранением заработной платы с 27 марта по 7 апреля 2020 года. Каникулы в детсадах, школах, вузах и средне-специальных учебных заведениях продлили до 7 апреля. Отменены переводные экзамены в 4-8 и 10 классах.

Власти республики рекомендовали организациям торговли "не допускать повышения цен на товары первой необходимости, включая продукты питания, детские товары, лекарственные средства, медицинские изделия, средства дезинфекции и индивидуальной защиты". Министерству финансов поручено изыскать средства на финансирование мероприятий по защите населения от коронавирусной инфекции нового типа.