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Распространение коронавируса нового типа

В Крыму раньше срока введут в строй новый медцентр для профилактики коронавируса

Комплекс зданий включает лечебно-диагностический корпус, стационар на 730 коек, пищеблок, кислородно-газификационную станцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Медицинский многопрофильный центр - республиканскую больницу имени Н. А. Семашко - введут в Симферополе раньше срока для использования нового оборудования, в частности аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

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Строительство многопрофильного медицинского центра началось в 2017 году в рамках федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию региона. Вводе в эксплуатацию ожидался летом 2020 года. Общая стоимость центра более 9 млрд рублей.

Комплекс зданий включает лечебно-диагностический корпус, стационар на 730 коек, пищеблок, кислородно-газификационную станцию, котельную, вертолетную площадку.

"Принято решение, в исключительном порядке подготовить больницу к работе. <…> У нас там большое количество аппаратов по искусственной вентиляции легких. Больница оборудована по самым современным условиям с учетом наших сегодняшних специфических моментов. С учетом, что больница ограждена, мы можем ее использовать в части борьбы с коронавирусом. В режиме ЧС начинаем запуск работы больницы. С федеральным центром согласовано", - сообщил Аксенов на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе.

В Крыму, по состоянию на 26 марта, зарегистрировано всего семь случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Трое заболевших вернулись из стран Европы, еще четверо - члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ.

По информации министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова, под меднаблюдением находятся 1523 человека, из них 1467 - на домашнем карантине.

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РоссияКрымРаспространение коронавируса нового типа
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