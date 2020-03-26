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Распространение коронавируса нового типа
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Глава Европарламента сообщил о смерти от коронавируса молодого сотрудника ЕП

Его фамилия и должность не уточняются

БРЮССЕЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Молодой сотрудник Европарламента (ЕП) умер несколько дней назад от коронавируса. Об этом сообщил в четверг глава ЕП Давид Сассоли, выступая на открытии экстренной пленарной сессии в Брюсселе.

"Несколько дней назад этот ужасный вирус поразил нас очень близко. Он забрал молодую жизнь, молодого человека, который работал прямо здесь с нами в Европарламенте. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Джанкарло, а также семьям всех тех людей, которые погибли из-за коронавируса", - сказал он, не уточнив фамилию и должность сотрудника ЕП.

Сассоли созвал экстренную сессию Европарламента, чтобы обсудить и утвердить предлагаемые Еврокомиссией меры по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Заседание проходит в необычном формате. Так, в большом сессионном зале, в котором обычно присутствуют около 700 евродепутатов, в четверг собрались только лидеры или представители политических партий ЕП. Все они сидят на расстоянии в 1,5 м друг от друга. Кроме того, голосование по мерам против коронавируса впервые будет проводиться в удаленном режиме.

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